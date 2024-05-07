كاتب صحفي: 3.9 تريليون جنيه حجم المصروفات في الموازنة العامة الجديدة

قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، إن مفهوم الحماية الاجتماعية جاء نتيجة كل التداعيات السلبية التي مرت على الاقتصاد العالمي خلال آخر 4 سنوات، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة كوفيد 19، بالإضافة إلى الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة.

وأشار «يعقوب»، خلال حواره عبر فضائية «dmc»، إلى أن أكبر موازنة سيجري العمل بها ستكون من 1 يوليو المقبل، موضحا أن حجم المصروفات في الموازنة العامة الجديدة 2024/2025 تبلغ حوالي 3.9 تريليون جنيه.

أزمات دولية وتوترات جيوسياسية المتتالية

ونوه الكاتب الصحفي، إلى أنه «شهدنا 4 سنوات من الأزمات الدولية والتوترات الجيوسياسية المتتالية، والانعكاسات على الاقتصاد العالمي كبيرة؛ إذ تؤثر على معدلات النمو وأسعار السلع، إلى جانب معدلات التوظيف في العالم أجمع، و200 دولة موجودة داخل الاقتصاد العالمي».

وأشار إلى أن الدولة تتخذ إجراءات وتدابير في دعم الفئات الأكثر احتياجا، وفقا للتوجيهات الرئاسية، لافتا إلى متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة لكل ما يتعلق بتحسين مستوى معيشية المواطنين، وتخفيف الأعباء عن كل المصريين، إثر الأزمات سالفة الذكر.