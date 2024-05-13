مدير جهاز مستقبل مصر: نتوسع في الصوب الزراعية حفاظا على المخزون المائي

قال العقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر إنّ مشروع «الظفرة» يقع على الخزان النوبي على مساحة 600 ألف فدان، لافتًا إلى أنّ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وبعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تنفذ حاليًا طريقًا بطول 200 كيلومتر حتى نتمكّن من إدخال المعدات وبدء العمل في شهر أغسطس المقبل.

وأضاف «غنام» في كلمته خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة أنَّ المياه مورد نادر وغير متجدد، لذلك كانت هناك العديد من التوصيات بشأن استخدام الصوب كمحطة تحلية، مشيرًا إلى أنَّه يتمّ حاليًا تنفيذ مشروع بمساحة 12 ألف فدان في محافظة تقع بين الفيوم وبني سويف، بحجم عمالة مباشرة وغير مباشرة كثيف على أنّ ينتهي المشروع خلال 30 يومًا.

وتابع: «بدأنا زرع 60% من المساحات التي دخلت الخدمة، ولدينا 1021 صوبة إسبانية مساحتها 6 أفدنة للصوبة الواحدة بنظام تكنولوجي متطور، إضافة إلى الصوب المصري، بجانب محطة كهرباء 60 ميجا فولت أمبير».

وأكّد المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر أنَّه يتمّ التوسع في الصوب الزراعية وصوب الهيدروبونيك، وذلك للحفاظ على المخزون المائي وزيادة الإنتاجية، مواصلًا: «نحن نتوسع في محور الضبعة في المنطقة اللوجستية بجوار أكبر سوق في مصر على مساحة 500 فدان وعدد صوب 690».