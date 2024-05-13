الرئيس السيسي: تكلفة استثمارات الدولة للتنمية الزراعية عالية جدا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّ المياه لدينا في مصر غير متوفرة بسهولة، لذا يجب الاستفادة من كل نقطة مياه عن طريق تطوير نظم الري ونظم الزراعة والتقاوي والبذور المستخدمة، وأيضًا إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي رغم أنها ذات ملوحة عالية وغير صالحة لكل المحاصيل.

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أنَّ المياه مهمة جدًا لمصر، خصوصًا أن التعداد السكاني لمصر يبلغ 106 ملايين مواطن تقريبًا، بالإضافة إلى أنَّ عدد ضيوف مصر 9 ملايين شخص.

ولفت رئيس الجمهورية إلى أنَّ كل من يعمل بمجال الزراعة في الدلتا أو الاستصلاح ومشروعاته في الدلتا الجديدة وتوشكى وشرق العوينات يلاحظ تنفيذ الدولة استثمارات بتكلفة عالية جدا للتنمية الزراعية في هذه المناطق، خصوصًا أنَّ الدولة تتكلف كثيرًا من أجل تنميتها وتطويرها لأنه لا يوجد خيارات أخرى لدينا إلا التنمية.