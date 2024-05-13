السيسي: يجب الاستفادة من كل نقطة مياه عن طريق تطوير نظم الري والزراعة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّ المياه في مصر تعد تحديًا كبيرًا، خاصة أنَّ حصة مصر ثابتة، وتزيد بمحطات التحلية التي تكلف الدولة كثيرا، كما تزيد من خلال محطات معالجة للصرف الزراعي، لكن نتيجة لملوحتها العالية تُستخدم في بعض الزراعات فقط، مبينًا أنَّ كل نقطة مياه لها درجة ملوحة تناسب نوع ما من الزراعة، لذا يجب الاستفادة من كل نقطة مياه عن طريق تطوير نظم الري والزراعة وعدم هدرها.

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة أنَّ «الصوب الزراعية تستهلك حجم مياه أقل، وكلما تطورت نظم الزراعة المستخدمة انخفض معدل استهلاك المياه»، مشددًا على أنَّ الدولة تمنح الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في جميع المشروعات، ولكن الدولة تمهد بعض المشروعات لكي تكون جاهزة للاستثمار، لأن الدولة حريصة على إنتاج أكبر حجم زراعي بالمياه المتوفرة.