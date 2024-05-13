زراعة 110 أشجار مثمرة في مركز المنيا للحد من التلوث وتوفير مساحات خضراء

قال عامر طه رئيس مركز المنيا، إنه يجري استكمال أعمال تنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى، حيث جرى زراعة 110 أشجار مثمرة بقرية بني أحمد الغربية، وزراعة المسطح الأخضر بالطريق الدائري وتطوير الميدان، وقص الحشائش وري الأشجار المنزرعة.

وأكد «طه» أن حملات المتابعة الميدانية مستمرة لتحقيق المستهدف من أعمال خطة المحافظة، في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

قص وتقليم وري الأشجار

كما تابعت الوحدة المحلية لمركز المنيا أعمال التجميل من قص وتهذيب وتقليم ورى الأشجار ورفع المخلفات والقمامة من أمام مكتبة مصر العامة، والجزيرة الوسطى وكورنيش النيل لإضفاء مظهر جمالي وحضاري للمدينة.

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف جهود المراكز في تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.