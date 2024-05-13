افتتاح مقر جديد للنيابة الإدارية بمحافظة سوهاج

افتتح المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، يرافقه اللواء طارق الفقي محافظ سٌوهاج، صباح اليوم، مبنى مجمع النيابات الإدارية بسوهاج، وتدشين منظومة التحول الرقمي.

منظومة التحول الرقمي

وجرى تفقد مبنى مجمع النيابات بسوهاج، مع استعراض منظومة التحول الرقمي المدعومة بإجراء التحقيقات بتقنية الإملاء الصوتي، وشدد «عباس» على أهمية هذا الملف الذي تتخذه النيابة الإدارية استراتيجية مستدامة وأولوية قصوى، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضمن خطة الدولة القومية ورؤية مصر 2030 تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية ومحافظة سوهاج

وجرى توقيع بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية ومحافظة سوهاج، يستهدف تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين، ويتولى بمقتضاه مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، تدريب العاملين بالجهاز الإداري بالمحافظة في كافة جوانب الوظيفة العامة ومكافحة الفساد، وتبادل الطرفان بتبادل الدروع التذكارية.