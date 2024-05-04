رئيس النيابة الإدارية يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة

هنأ المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن جميع المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

تهنئة أعضاء النيابة والموظفين

وبهذه المناسبة، تقدم المستشار حافظ عباس بخالص التهاني لجميع الأخوات والإخوة المسيحيين والزملاء الأجلاء أعضاء النيابة الإدارية، والموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للنيابة الإدارية.

وقال عباس: «أعاده الله على شعب مصر العظيم بأسره بكل خير، ولتبقى مصر كما كانت دوما وطنا لنا جميعا وليظل شعبها العظيم نسيج واحد يسطر بتلاحمه ووحدته أحرف التاريخ».