رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس النيابة الإدارية يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة

كتب:

محمد عيسى
05:30 م | السبت 04 مايو 2024
المستشار حافظ عباس

المستشار حافظ عباس

هنأ المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن جميع المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

تهنئة أعضاء النيابة والموظفين 

وبهذه المناسبة، تقدم المستشار حافظ عباس بخالص التهاني لجميع الأخوات والإخوة المسيحيين والزملاء الأجلاء أعضاء النيابة الإدارية، والموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للنيابة الإدارية.

وقال عباس: «أعاده الله على شعب مصر العظيم بأسره بكل خير، ولتبقى مصر كما كانت دوما وطنا لنا جميعا وليظل شعبها العظيم نسيج واحد يسطر بتلاحمه ووحدته أحرف التاريخ».

 

اقرأ المزيد:

أعضاء النيابة العامة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

«النيابة الإدارية» تكرم أبناء أعضاء الهيئة المتفوقين دراسيا (صور)

النائب العام يلتقي أبناءه من أعضاء النيابة العامة

أعضاء النيابة العامة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل اليوم
محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

مختص بتغطية الملف القضائي.