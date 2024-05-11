رئيس النيابة الإدارية يكرم الفائزين في المسابقة البحثية للدراسات

شَهدَ المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشارة الدكتورة نهى الزيني، مدير مركز الدراسات والبحوث وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشارين أعضاء مركز الدراسات والبحوث، اليوم السبت احتفالية تكريم أعضاء النيابة الإدارية الفائزين في المسابقة البحثية للدراسات والبحوث، وهم:

الفائزون من أعضاء النيابة

الفائز بالمركز الأول: الدكتور محمد عوض فرج - رئيس النيابة بالنيابة الإدارية ببورسعيد - القسم الثالث.

الفائزة بالمركز الثاني: المستشارة أسماء شحاته عبد المولى - رئيس النيابة بالنيابة الإدارية للأزهر.

الفائزة بالمركز الثالث: المستشارة دينا أحمد علي - الوكيل العام بالنيابة الإدارية للإدارة المحلية - القسم الثاني.

الفائزة بالمركز الرابع: الدكتورة دينا خالد محمد حنفي - وكيل النيابة بالنيابة الإدارية بشبين الكوم - القسم الثالث.

الفائزة بالمركز الخامس: المستشارة الدكتورة راندا مخلوف محمد - الوكيل العام بالنيابة الإدارية ببنها - القسم الثالث.

رئيس النيابة يوجه التهنئة للفائزين

ووجه المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، التهنئة للفائزين في المسابقة، مؤكدا على كافة المشاركين أهمية الاستمرار في مسيرة البحث والدراسة القانونية، واكتساب المعرفة، ومواكبة كافة المستجدات التي تطرأ على القوانين والتشريعات؛ بما من شأنه تمكين النيابة الإدارية من أداء رسالتها السامية في تحقيق العدالة الناجزة، ومكافحة الفساد، وتكريس دعائم دولة القانون.