مدير «مستقبل مصر»: الجهاز يهدف لخلق تنمية شاملة في شتى المجالات

قال العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، إنّ مصنع البنجر ينتج 12 ألف طن بعد حصاده في أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، حيث يتم زراعته في يوليو وأغسطس بعد البحوث الزراعية التي تتم على الأرض.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة عبر فضائية إكسترا نيوز، أنّ المنطقة الصناعية تضم 90 ألف طن من ثلاجات التبريد، إضافة إلى مصنع علف وإنتاج داجني بإنتاج 50 ألف طن، ومصنع نشا وجولوكوز والذي يُستخدم في العديد من الصناعات، ومصنع ثوم وبصل مجفف.

وتابع: «جهاز مستقبل مصر هو تنمية شاملة في شتى المجالات، وإحنا بنحاول نعظم الاستفادة طول الوقت عشان نحقق أعلى عائد لصالح الدولة المصرية والمواطن».