«المصريين»: «مستقبل مصر الزراعي» ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي

ثمنّ المستشار حسين أبو العطا رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، موضحًا أن مشروع «مستقبل مصر» للإنتاج الزراعي يأتي استمرارًا للمشروعات التنموية العملاقة التي تنتهجها القيادة السياسية الحالية برئاسة الرئيس السيسي.

مشروع مستقبل مصر

وقال «أبو العطا»، في بيان اليوم الاثنين، إنّ مشروع مستقبل مصر يعد قاطرة مصر الزراعية وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض، موضحًا أنه يمثل إضافة حيوية للمشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الدولة، وإضافة للمنتج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي لمصر.

وأضاف أنّ المشروع يستهدف تطوير المنظومة الزراعية، ودعم منظومة التحول الرقمي في قطاع الزراعة، وإنتاج التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية، وإنتاج المحاصيل الموجهة للتصدير، وأنشطة الزراعة المحمية، والإنتاج الحيواني وغيرها، مؤكدًا أن مصر دولة زراعية في الأساس ولذلك يمثل القطاع الزراعي أحد أهم الركائز الأساسية في اقتصاداتها، وظهر ذلك جليًا من خلال انحياز الرئيس السيسي للفلاح المصري وتقديم كل سبل الدعم له لدوره في حلقات الأمن الغذائي بما يؤمن المخزون الاستراتيجي للدولة.

تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل

وأكد أهمية المشروع في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل والمنتجات الزراعية المختلفة، بل وتحقيق فائض كبير للتصدير، إذ يهدف إلى سد الفجوة الزراعية على المستوى المحلي لتوفير منتجات ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأوضح أن قطاع الزراعة في مصر يشهد طفرة كبيرة بفضل جهود القيادة السياسية، ودعم الفلاح المصري، وذلك باعتباره عاملًا رئيسيًا في تحقيق الإنتاجية التي تنشدها الدولة حاليًا، مشيرًا إلى أن أزمة المياه كانت ولا زالت تمثل تحديًا كبيرًا في عملية الزراعة، وهو ما أكده الرئيس السيسي، لكن استطاعت الدولة أن تتجاوز هذه العقبة بشكل نسبي من خلال الخطة القومية للمياه في مصر التي تبنتها القيادة السياسية، وأسفرت عن إنشاء محطة تحلية للمياه بمدينة العريش بتكلفة 1.6 مليار جنيه وقدرة 100 ألف متر مكعب يوميًا، و4 محطات تحلية في جنوب سيناء، وإنشاء محطة لتحلية المياه في مدينة المنصورة الجديدة.