استشاري تغذية علاجية تكشف عن طرق تخزين الطعام بطريقة صحيحة لتجنب التسمم الغذائي

قالت الدكتورة ريهام صفوت استشاري التغذية العلاجية، إنّ طريقة التخزين السليمة للطعام تتمثل الاحتفاظ به في درجة حرارة أقل من 18 درجة، وعند الرغبة في الاحتفاظ به لفترة طويلة لا بد من وضعه في المجمد.

الطرق الصحيحة لتخزين الطعام

وأضافت خلال لقائها ببرنامج السفيرة عزيزة، المُذاع على فضائية دي إم سي، من تقديم الإعلاميتين سالي شاهين ونهى عبد العزيز، أنّ وضع الطعام خارج الثلاجة لفترة طويلة يساعد على انتشار البكتيريا، لافتة إلى أنّ عدم تقطيع اللحوم يساعد على انتقال البكتيريا بصورة أقل، وكلما كانت الدهون أكثر يساعد ذلك على انتشار البكتيريا.

الطريقة السليمة لتخزين الطعام في الثلاجة

الطريقة السليمة لتخزين الطعام في الثلاجة، تكون على أساس تخزين الجاهز من الطعام في الرف الأول، وكلما كان الطعام جافا يمكن الاحتفاظ به في الرفوف السفلى، مواصلة: «الخضار والفاكهة في الرف الثاني والجبن في الرف الثالث، والأطعمة سريعة التحضير في آخر رف».