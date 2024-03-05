عادات خاطئة أثناء تخزين الطعام قبل رمضان.. احذري حفظ الثوم بهذه الطريقة

قبل بدء شهر رمضان من كل عام، اعتادت السيدات خاصة العاملات على تخزين الطعام وتجميد بعض الخضروات واللحوم في إطار الاستعداد للشهر الكريم، ولكن في أثناء ذلك يقعن في أخطاء تؤثر على صحة وسلامة الغذاء، وبحسب الدكتورة مروة شعير، أستاذ مساعد الأغذية الخاصة والتغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، فإنه من المهم تحديد الكميات المناسبة لكل أسرة في أثناء تخزين الطعام بهدف عدم إهدار الطعام وترشيد الاستهلاك.

عادات خاطئة أثناء تجميد الطعام

تجميد الطعام للاحتفاظ به لمدة أطول أمر صحي في حالة اتباع الإجراءات السليمة في التخزين، وفقًا لحديث «شعير» في برنامج «صباح الخير يا مصر»، يجب فيه تجنب الإجراءات الخاطئة التي يتبعها المواطنون مثل فك المجمدات في غرفة درجة حرارتها عادية لمدة طويلة، ثم طبخها، أو فك المجمدات لأخذ كمية محددة منها، ثم تجميدها مرة أخرى.

وعن تخزين الثوم، لفتت إلى أن المواطنين ورواد السوشيال ميديا يختلفون حول تخزين الثوم، فالبعض يشير إلى كونه غير صحي والبعض العكس، موضحة أن الطريقة المثالية لتخزين الثوم هي التي كانت تتبع في الماضي لدى أهل الريف، وهي وضعه كما هو في «التربو أو البلكونات أو على أسطح المنازل»، إذ يجب وضعه في مكان لا يتعرض لأشعة الشمس العالية أو الرطوبة فضلا عن كونه مظلم إلى حد ما.

الخطوات الصحيحة لتخزين الثوم

ونصحت أستاذ التغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، باتباع عدة إجراءات عند تخزين الثوم في الفريزر بعد فرمه لكي يصبح صحيًا ولا يسبب ضررًا للصحة، وهي تقشير الثوم ثم فرمه مباشرة ووضعه في علب صغيرة معقمة لتجميده.

وأوضحت أنه لا يجب تقشير الثوم وتركه لمدة قبل فرمه، فهذه عادة خاطئة، لافتة إلى أن تعقيم العلب يتم من خلال الغسيل الجيد ثم التجفيف، وبعدها وضعه في الفرن لمدة دقائق، أو وضعه في برنامج التعقيم بالميكروويف.