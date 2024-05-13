وزيرة خارجية سلوفينيا: أشعر بالقلق عند الحديث عن إعادة إعمار غزة

قالت نائب رئيس وزراء سلوفينيا ووزيرة الخارجية تانيا فايون، إنّها تشعر بقلق بالغ عندما تسمع أن إعادة إعمار قطاع غزة سيستغرق 15 عاما على الأقل، مفسرة ذلك بأن هذا الأمر يعني أن جيلا كاملا من الشباب لن يكون لديه رؤية ومستقبل مناسبين للعيش في غزة.

إعادة إعماء غزة أمر مكلف للغاية

وأضافت «فايون»، في حوارها مع الإعلامي كريم حاتم، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه يتم التحدث عن أضرار وقعت في قطاع غزة بالمليارات، لذلك سيتعين على شخص ما دفع تكاليف إعادة الإعمار وسيستغرق ذلك أعواما وأعوام، موضحة أن إعادة إعماء غزة أمر مكلف للغاية.

وتابعت: «بالتفكير في الأطفال الذين يكبرون في ظل الحرب اليوم، أعتقد أن مستقبلهم سيئا للغاية، وإذا لم يكن لديك أطفال أو رؤية واضحة للشباب، فليس لديك دولة».