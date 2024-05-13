وزيرة خارجية سلوفينيا: حكومتنا أطلقت إجراءات الاعتراف بدولة فلسطين قبل أيام

قالت نائب رئيس وزراء سلوفينيا ووزيرة الخارجية تانيا فايون، إنّها زارت دولة الاحتلال الإسرائيلي قبل أسبوع، وقالت إن هناك حاجة ماسة إلى أخبار إيجابية، في ظل عدم الاستعداد للحديث عن وقف إطلاق النار، كما أن المفاوضات في القاهرة معلقة في الوقت الراهن.

ندعو الأطراف لمواصلة المفاوضات في القاهرة

أضافت «فايون»، في حوارها مع الإعلامي كريم حاتم، في لقاء خاص غبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «ندعو جميع الأطراف إلى مواصلة المفاوضات في القاهرة لاستئناف الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن».

وتابعت: «عندما أقول الضغط الدولي، فقد أجرينا مؤخرا تصويتا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ أيدت سلوفينيا مع العديد من الدول الأخرى حقوقا إضافية للفلسطينيين، كما صوتنا في مجلس الأمن لصالح الاعتراف بفلسطين، وبسبب غياب الهدنة ووقف إطلاق النار والاتفاق، أطلقت حكومتنا قبل أيام إجراءات الاعتراف بفلسطين».