وزيرة خارجية سلوفينيا: الفلسطينيون يستحقون دولتهم.. والعالم سقط في اختبار الإنسانية

قالت نائب رئيس وزراء سلوفينيا ووزيرة الخارجية تانيا فايون، إنّ بلادها تمارس الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ خطوات جادة لضمان حماية المدنيين والتوصل إلى وقف إطلاق النار.

وأضافت «فايون»، في حوارها مع الإعلامي كريم حاتم، في لقاء خاص غبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «نريد أيضا، الضغط على الدول ذات التفكير المٌماثل في جميع أنحاء العالم لتحذو حذونا».

ضرورة احترام الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان

وتابعت نائب رئيس وزراء سلوفينيا ووزيرة الخارجية: «الفلسطينيون وغزة والضفة الغربية يستحقون دولتهم»، مشددةً على ضرورة احترام الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، لكن عند النظر إلى الوضع في قطاع غزة والمجاعة التي أصبحت سلاحا جديدا للحرب يٌمكن القول بكل سهولة إن الأمر يتعلق بالأخلاقيات، والعالم سقط في اختبار الإنسانية.