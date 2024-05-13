وزيرة خارجية سلوفينيا: ما يحدث في رفح الفلسطينية أمر خطير وجلل

قالت نائب رئيس وزراء سلوفينيا ووزيرة الخارجية تانيا فايون، إنّ دولة سلوفينيا قدمت رأيها مؤخرا في شهر فبراير، في محكمة العدل الدولية، تجاه القضية الفلسطينية.

وأضافت «فايون»، في حوارها مع الإعلامي كريم حاتم، في لقاء خاص غبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ «من المهم احترام المحاكم، ونحن ندرس أيضا حالة جنوب أفريقيا، لكننا لم نتخذ القرار بعد».

وتابعت: «عمل المحاكم الدولية وعمل محكمة العدل الدولية مهم للغاية، نتحدث عن انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، خاصة بالنظر إلى التهجير القسري للأشخاص الفلسطينيين الموجودين حاليا في رفح الفلسطينية، ونحن نحذر، فما يحدث أمر خطير وجلل، وأعتقد أننا سنتحدث بالتأكيد يوما ما، وستقرر المحاكم هذه الأمور جميعا، لذا، فإن المسائلة والمحاسبة أمر مهم للغاية».