رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وزيرة خارجية سلوفينيا: ما يحدث في رفح الفلسطينية أمر خطير وجلل

كتب:

منار مجدي
05:53 م | الإثنين 13 مايو 2024
تانيا فايون

تانيا فايون

قالت نائب رئيس وزراء سلوفينيا ووزيرة الخارجية تانيا فايون، إنّ دولة سلوفينيا قدمت رأيها مؤخرا في شهر فبراير، في محكمة العدل الدولية، تجاه القضية الفلسطينية.

وأضافت «فايون»، في حوارها مع الإعلامي كريم حاتم، في لقاء خاص غبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ «من المهم احترام المحاكم، ونحن ندرس أيضا حالة جنوب أفريقيا، لكننا لم نتخذ القرار بعد».

وتابعت: «عمل المحاكم الدولية وعمل محكمة العدل الدولية مهم للغاية، نتحدث عن انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، خاصة بالنظر إلى التهجير القسري للأشخاص الفلسطينيين الموجودين حاليا في رفح الفلسطينية، ونحن نحذر، فما يحدث أمر خطير وجلل، وأعتقد أننا سنتحدث بالتأكيد يوما ما، وستقرر المحاكم هذه الأمور جميعا، لذا، فإن المسائلة والمحاسبة أمر مهم للغاية».

اقرأ المزيد:

الأزهر يرحب باعتزام مصر التدخل لدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية

مصر تعلن دعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

نتنياهو يعيش في رعب.. هل تصدر محكمة العدل الدولية مذكرة باعتقاله؟

محكمة العدل الدولية تعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

سر وقوف ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية.. وما علاقتها بإسرائيل؟
بقلم منار مجدي