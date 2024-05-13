«التموين»: وصول 1530 خيمة موجهة إلى أهالي غزة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، وصول طائرة المساعدات الثانية وعلى متنها 1530 خيمة موجهة إلى أهالي قطاع غزة، ليصل إجمالي ما وصل حتى الآن إلى 3060 خيمة عبر طائرتين.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنّه متوقع وصول طائرتين يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين ضمن المرحلة الأولى التي تتضمن 4 طائرات محملة بـ5 آلاف خيمة تكفي 16 فردا بإجمالي 80 ألف فرد.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة رئيس لجنة المساعدات الأجنبية، إنّه تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، تقدم الوزارة الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق في الأزمة وتنسق مع الجهات المعنية.

مساعدات إغاثية عاجلة

وأكد المصيلحي، أنّ مصر بذلت جهوداً دؤوبة من أجل دعم أهالي قطاع غزة عن طريق إرسال مساعدات إغاثة عاجلة لهم في ظل الأوضاع الراهنة التي يعيشها القطاع، مشيرا إلى أنّ ذلك يأتي تأكيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية لاستمرار الدور العظيم الذي تقوم به مصر.

وكشف عن أنّ حجم ما قدمته مصر من مساعدات إنسانية بلغت نسبته نحو 80% وأكثر من إجمالي تلك المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة.

من جانبه، قال اللواء أحمد فتحي نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، إنّ اللجنة بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية بصدد تنفيذ المرحلة الأولى من المساعدات الجوية لسكان القطاع.

هيئة الإغاثة الكاثوليكية

وأوضح فتحي، التنسيق بين مكتب المساعدات الإنسانية BHA وهيئة الإغاثة الكاثوليكية - مكتب مصر واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، بتقديم عدة مساعدات لهيئة الإغاثة الكاثوليكية لتوزيعها من قبل مكتب هيئة الإغاثة قطاع غزة على مرحلتين عن طريق الطيران الجوي.

وأشار فتحي إلى أنّ إجمالي ما تم تقديمه من اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية نحو 615 طنا وحتى تاريخه عبارة عن 23 ألف بطانية، و16 ألف مرتبة، و13 ألف خيمة، و6 آلاف مشمع بلاستيك للأمطار، و5 آلاف حصيرة نوم، وأدوات النظافة العامة والشخصية لـ30 ألف أسرة.

وأوضح أنّه بناء عليه واصلت اللجنة العامة للمساعدات الاجنبية، أقصى جهودها لاستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في القطاع بالتنسيق مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية بوصفها واحدة من أهم الجهات المانحة وتنفيذا للاتفاقية الموقعة بين مصر والهيئة.

أعداد كبيرة من الشاحنات

ولفت نائب رئيس لجنة المساعدات الأجنبية إلى أنّه سبق وأرسلت اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية أعدادا كبيرة من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية التي دعمت بها القطاع بلغت نحو 300 طن مساعدات محملة على 106 شاحنة في 6 قوافل سابقة تحتوي على «مواد طبية - خيام - مشمعات - مواد إعاشة - أدوات النظافة العامة والشخصية» وغيرها من المساعدات التي جاءت للتخفيف من معاناة سكان قطاع غزة.

وأكد فتحي، أنّ اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية لن تدخر جهدا للوقوف بجانب إخواننا في قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية التي يمرون بها حيث ستواصل التنسيق مع الجهات المعنية لتجهيز مطالب إخواننا الفلسطينيين لإرسال القافلة الثامنة، كما تتوالى القوافل من اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية - وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.