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هجوم حاد على «بن غفير» وشجار بالأيدي بين حضور حفل تأبين في أشدود

كتب:

أحمد عادل موسى
08:06 م | الإثنين 13 مايو 2024
جانب من المشاجرات

جانب من المشاجرات

شهدت مراسم حفل تأبين في مقبرة بأشدود، حضرها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، شجارا بالأيدي بين الحضور، ومطالب بمغادرة الوزير، وفقا لما ذكرته شبكة سكاي نيوز البريطانية.

مطالب بمغادرة بن غفير المكان

وخلال إلقاء بن غفير كلمته، اندلعت صيحات الاستهجان من بعض عائلات الجنود القتلى بجيش الاحتلال الإسرائيلي، ما دفعهم لمطالبة الوزير بمغادرة المكان، وتطورت الأمور إلى اشتباك بالأيدي مع مناصري بن غفير، وامتد الشجار إلى خارج حدود المقبرة.

وفي ذات السياق، ألقى أحد أنصار «بن غفير» ماءً على ميكروفون صحيفة «يديعوت أحرونوت»، خلال مقابلة مع أحد معارضيه.

العائلات حاولت منع الوزراء من إلقاء كلماتهم

وذكرت «يديعوت أحرونوت» أن الحفل كان مخصصا لأقارب جنود قتلى الاحتلال، حيث حاولت العائلات منع الوزراء وأعضاء الكنيست من إلقاء خطاباتهم.

وفي حين كان الوزير اليميني المتطرف يسير على المنصة، صاح أحد الأشخاص «اخرج من هنا أيها المجرم»، فيما قال شخص آخر «مجرم.. ما الذي تفعله هنا؟»، كما امتنع بعض أقارب الجنود القتلى عن الحضور في الحفل بسبب وجود السياسيين.

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