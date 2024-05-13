انطلاق مؤتمر اتحاد القبائل العربية في الجيزة بحضور آلاف المواطنين

انطلقت منذ قليل، فعاليات مؤتمر اتحاد القبائل العربية في محافظة الجيزة، برعاية الشيخ إبراهيم العرجاني شيخ مشايخ سيناء رئيس الاتحاد.

مؤتمر اتحاد القبائل

وتوافد على مقر المؤتمر الجماهيري آلاف المواطنين من مختلف المحافظات والقبائل العرببة والمصرية، كما تصدر الحضور أعضاء مجلس النواب والشيوخ وعدد كبير من المحافظين والوزراء السابقين، وكان في استقبالهم الإعلامي مصطفى بكري المتحدث الرسمي باسم الاتحاد.

بداية المؤتمر

وبدأت مراسم المؤتمر بآيات الذكر الحكيم وسط حضور جماهيري غير مسبوق، وخاصة من أبناء المحافظات النائية.

وكان اتحاد القبائل العربية وجّه الدعوة لعموم الشخصيات العامة ونخبة من الإعلاميين والسياسيين والشخصيات العامة والبرلمانين ورؤساء الأحزاب، لحضور مؤتمر جماهيري للتعريف بدور الاتحاد وإعلان خطة عمله خلال الفترة المقبلة، في ظل التحديات التي تواجهها الدولة المصرية على المستوى الإقليمي، كما أن عقد المؤتمرات الجماهيرية بالمحافظات المختلفة يأتي تنفيذا للخطة التي أقرها المؤتمر التأسيسي الأول للاتحاد، برئاسة الشيخ إبراهيم العرجاني.