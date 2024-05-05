نائب رئيس اتحاد القبائل العربية: نعمل كظهير معبر عن الموقف المصري في دعم الدولة

أكد النائب أحمد رسلان نائب رئيس اتحاد القبائل العربية، أن تأسيس اتحاد القبائل العربية يأتي ظهيرًا معبرًا عن الموقف المصري في دعم الدولة وكل مؤسساتها وعلى رأسها القوات المسلحة، والقيادة السياسية المصرية، فالاتحاد داعم للوطن بكافة السبل.

وأشار «رسلان»، إلى أن إطلاق هذا الاتحاد في هذا التوقيت وفي تلك البقعة الغالية بل أغلى بقاع مصر وهي سيناء العظيمة ضرورة موضوعية ومهمة، متابعا «سيناء أغلى ما نملك، وقد وضعتها الدولة في عهد الرئيس السيسي على قمة خريطة التنمية، ونحن ندعم هذه الرؤية بأرواحنا، وجهودنا واتحادنا فكل بيوت مصر الآن على قلب رجل واحد للدفاع عن أمننا القومي وتدرك ما تقوم به الدولة ورئيسها، والجميع رغب في رفع راية مصر أبدا ودائما من هناك، وسيظل هذا الاتحاد هو العائلة التي تجمع كل المصريين».

وتابع: «الأعداء دائمًا يهاجمون كل شخص وطني، فالشيخ إبراهيم العرجاني رمز لكل القبائل العربية وأي اهانة له فهي إهانة لكل القبائل العربية، وهذا الأمر مرفوض تمامًا، فالشيخ إبراهيم شخص كريم ومهذب ووطني ومحب لكل أبناء القبائل، واختيار الرئيس السيسي رئيساً شرفياً، هو أقل شيء نقدمه لقائدنا الذي أعاد الاستقرار والأمان وحقق كل أحلامنا وقام بتنمية مطروح وسيناء والصعيد والدلتا وكل شبر في أرض مصر».