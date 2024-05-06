اتحاد القبائل العربية يشيد بموافقة حماس على المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار

رحب اتحاد القبائل العربية بموافقة حركة حماس على المبادرة المصرية لاتفاق الهدنة بينها وبين إسرائيل مساء اليوم ويعلن الإتحاد إن هذه الموافقه جاءت ثمره للجهود التي بذلتها مصر وقطر للوصول إلي اتفاق يضع حدا للأوضاع المأساويه التي يواجهها الشعب الفلسطيني علي مدي الشهور الماضية.

المبادرة المصرية

وطالب الإتحاد دول العالم بالضغط علي إسرائيل للموافقه علي المبادرة المصريه لإنهاء إحتجاز الرهائن الإسرائيلين والإفراج عن عدد كبير من الأسرى.

توقيع إتفاق ينهي العدوان

ووجه الاتحاد التحيه إلي الرئيس السيسي علي الجهود التي يبذلها من أجل توقيع إتفاق ينهي العدوان ويضع حدا لمعاناة الشعب الفلسطيني.

وأكد الاتحاد أن الوقت بات مناسبا لتحرك مجلس الأمن والأطراف المعنيه للوصول إلي أفق سياسي يفضي إلي قيام الدوله الفلسطينيه المستقله وعاصمتها القدس الشرقية.