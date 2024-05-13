محلل سياسي: الإدارة الأمريكية حريصة على صورة إسرائيل أمام المجتمع الدولي

قال جهاد حرب، محلل سياسي، إن الولايات المتحدة الأمريكية تقول منذ مدة إنها توافق على شن عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية، ولكنها لا تريد أن ترى أعدادا كبيرة من الشهداء الفلسطينيين، كما كان العالم يشاهد هذه الصور في بداية الحرب، أي يكون في اليوم الواحد ما بين 800 إلى 1200 فلسطيني يسقطون شهداء خلال هذه الحرب.

أمريكا حريصة على صورة إسرائيل أمام المجتمع الدولي

وأضاف «حرب»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن واشنطن لا تريد ذلك حتى لا تتضرر أكثر صورة إسرائيل أمام المجتمع الدولي، موضحة أن الإدارة الأمريكية حريصة على صورة إسرائيل وليس على الدم الفلسطيني؛ لذلك توافق على الحرب البرية ولكن ضمن خطة موثوقة بحيث لا يكون هناك أعداد كبيرة من الوفيات.

وتابع: «لذلك طالبت بإزاحة الفلسطينيين من رفح الفلسطينية إلى منطقة المواصي شمال المدينة، وتقول إنها لا تدعم العملية العسكرية حتى الآن ولكن من حيث المبدأ توافق عليها بشرط أن تكون بخطة موثوقة».