ممثل «الجعافرة»: نقف جميعا في اتحاد القبائل العربية خلف الرئيس السيسي

قال النائب عاطف مخلوف، ممثل قبيلة الجعافرة، إننا نقف جميعا ملتحمين دعما للرئيس عبد الفتاح السيسي تحت مظلة اتحاد القبائل العربية، برئاسة الشيخ إبراهيم العرجاني.

دعم اتحاد القبائل لفلسطين

وتابع خلال كلمته في مؤتمر اتحاد القبائل العربية: «نقف جميعا خلف الوطن لمواجهة المؤامرات التي تحاك ضد وطننا الغالي»، لافتا إلى أن الشعب المصري يدعم غزة واتحاد القبائل العربية بالكامل يدعم فلسطين.

مؤتمر اتحاد القبائل

ووجّه اتحاد القبائل العربية، الدعوة لعموم الشخصيات العامة ونخبة من الإعلاميين والسياسيين والشخصيات العامة والبرلمانين ورؤساء الأحزاب لحضور مؤتمر جماهيري للتعريف بدور الاتحاد وإعلان خطة عمله خلال الفترة المقبلة في ظل التحديات التي تواجهها الدولة المصرية على المستوى الإقليمي، كما أن عقد المؤتمرات الجماهيرية بالمحافظات المختلفة، يأتي تنفيذا للخطة التي أقرها المؤتمر التأسيسي الأول للاتحاد، برئاسة الشيخ إبراهيم العرجاني رئيس الاتحاد.