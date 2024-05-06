اتحاد القبائل العربية يطالب العالم بالضغط على إسرائيل لقبول الهدنة

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن اتحاد القبائل العربية كان قد حذر من تداعيات وإقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على اجتياح رفح الفلسطينية، كما رحب بموافقة حماس بالمبادرة المصرية، وطالب دول العالم بالضغط على إسرائيل للموافقة.

وتابعت خلال تقديمها برنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة on: «نحن الآن أمام رفض إسرائيلي أو مواصلة إسرائيلية للحرب، وإرسال وفد للقاهرة غدا لمزيد من التفاوض، ما زال هناك جهد على المفاوض المصري الذي لن يتقاعس، وسيستمر رغم التعنت الإسرائيلي».