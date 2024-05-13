اتحاد القبائل العربية: أنشطة في مختلف القطاعات التنموية خلال الفترة المقبلة

وجّه النائب أحمد رسلان نائب رئيس اتحاد القبائل العربية، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفًا: «نقدر جهود أبناء الجيزة في عقد المؤتمر الذي يعكس الدور الوطني العظيم».

تنفيذ وصية مؤتمر التنفيذ

وأوضح «رسلان» أنّ مؤتمر اتحاد القبائل العربية جاء تنفيذًا لتوصيات مؤتمر التأسيس، وخلال الفترة المقبلة ستشهد البلاد نشاطًا واسعًا للاتحاد في مختلف القطاعات التنموية، دعمًا لرؤية الرئيس، وسنتبنى الدفاع عن ثوابت الدولة، ولا خوف على وطن يعانق فيه الهلال الصليب ويرأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستتضمن تعاون الاتحاد مع المؤسسات والهيئات الوطنية والمجتمعية، لتوفير تدريبات لمختلف شباب المحافظات النائية، وسيكون للاتحاد أنشطة متنوعة ووسائل إعلام حقيقية على أرض الواقع، تنقل أصوات أهالي المحافظات والفئات التي همشت لسنوات، ولن نترك فرصة للتأمر أو التلاعب بمقدرات الوطن الغالية.

مؤتمر اتحاد القبائل

وكان اتحاد القبائل العربية وجه الدعوة لعموم الشخصيات العامة، ونخبة من الإعلاميين والسياسيين والشخصيات العامة والبرلمانين ورؤساء الأحزاب، لحضور المؤتمر الجماهيري للتعريف بدور الاتحاد وإعلان خطة عمله خلال الفترة القادمة، في ظل التحديات التي تواجهها الدولة المصرية على المستوى الإقليمي، كما أن عقد المؤتمرات الجماهيرية بالمحافظات المختلفة، يأتي تنفيذًا للخطة التي أقرها المؤتمر التأسيسي الأول للاتحاد، برئاسة الشيخ إبراهيم العرجاني.