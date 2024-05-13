طرح دويتو «بنجيب القرش» لمصطفى حجاج وحاتم عمور الأربعاء (صور)

يُطرح، الأربعاء المقبل، دويتو لكل من النجم مصطفى حجاج والمغربى حاتم عمور، بعنوان «بنجيب القرش»، حيث تم تصوير الأغنية على طريقة فيديو كليب في أحد الاستديوهات في منطقة شبرامنت.

تفاصيل أغنية «بنجيب القرش»

أغنية «بنجيب القرش» من كلمات مصطفى حسن، وألحان كريم عاشور، وتوزيع أماديو، وإخراج حسام الحسيني، وإنتاج ورؤية فنية وهندسة صوتية هاني محروس، وتحمل الأغنية عددا من المفاجآت وننشر عدد من الصور أثناء تصوير الكليب.

وتأتى الأغنية بعد نجاح المنتج هاني محروس ومصطفى حجاج في عدد من الأغاني السابقة، والذي يحرص على تقديمه بشكل مميز لجمهوره.

أغنية «جلد الذات»

وطرح مصطفى حجاج مؤخرا أغنية «جلد الذات» من كلمات أحمد شكري، وألحان مصطفى شكري، وتوزيع أحمد أمين، وحققت نجاحا كبيرا.

وتقول كلمات الأغنية: «آه من جَلد الذات طول الليل بالذات، لما دماغك تبدأ تفتح وياك الحكايات لما تبل دموع م البُكا فَرشة نومك وتفكر في حاجات تعباك، مابقاش ليها علاجات آه من واحدة إتنين بليل، آه من تفكير نص الليل آه من كل حكاية إتقفلت بس اتسابلها ديل آه من ذكرى بتنئح، آه من جرح بيفتح آه من ناس سايبانا ولسه فيهم برضو بنسرح ندمك على قرارات غلطك في اختيارات سهران، عَمّال بتلوم نفسك، على كل الغلطات روحك بتروح منك متحسر على إنك ضيعت أجمل وقت ف عمرك، على ناس كانوا فترات مليون ذكرى وألف مكان بيرجعني سنين لزمان بيرجعني اشحت إحساس، مبقاش فِ الإمكان مليون وجعه تهد الحيل وزن همومي ده يملي النيل قلبي معادش قادر ع الشيل .. بياخدني وبيميل».