سميرة سعيد تكشف عن صورة جديدة من كواليس تصوير أغنية «كداب»

شاركت المطربة سميرة سعيد جمهورها، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، صورة جديدة من كواليس تصوير أغنيتها الجديدة «كداب».

وعلقت سميرة سعيد على الصور، قائلة؛ «بس يا كداب.. كداب».

كلمات أغنية «كداب»

أغنية «كداب» من كلمات مصطفى ناصر، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، وإخراج نضال هاني.

وتقول كلمات الأغنية:

عليا أنا

حبيبي مش عليا أنا

ده لو تحلفلي 100 سنة

مش هتجاب سكة في كلمتين

عليا أنا

أمورك مش مبينة

غير إن عقلك مش هنا

وعامل عملة من يومين

راسم كلامك

ومبين الاهتمام

وأما أطلب حاجة

تتجاب أوام أوام

مهتم بيا

ومعيشني في غرام

فيه حاجة فيا

أنا مش مرتاحة للكلام

كـــــداب

طبعا كـــداب

بس يا كـــداب.