سميرة سعيد تكشف عن صورة جديدة من كواليس تصوير أغنية «كداب»
كتب:
ياسمين محمود
08:35 م | الأربعاء 08 مايو 2024
سميرة سعيد
شاركت المطربة سميرة سعيد جمهورها، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، صورة جديدة من كواليس تصوير أغنيتها الجديدة «كداب».
وعلقت سميرة سعيد على الصور، قائلة؛ «بس يا كداب.. كداب».
كلمات أغنية «كداب»
أغنية «كداب» من كلمات مصطفى ناصر، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، وإخراج نضال هاني.
وتقول كلمات الأغنية:
عليا أنا
حبيبي مش عليا أنا
ده لو تحلفلي 100 سنة
مش هتجاب سكة في كلمتين
عليا أنا
أمورك مش مبينة
غير إن عقلك مش هنا
وعامل عملة من يومين
راسم كلامك
ومبين الاهتمام
وأما أطلب حاجة
تتجاب أوام أوام
مهتم بيا
ومعيشني في غرام
فيه حاجة فيا
أنا مش مرتاحة للكلام
كـــــداب
طبعا كـــداب
بس يا كـــداب.