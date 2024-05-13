وزيرة الهجرة تشيد بدور جريدة الوطن في ترسيخ الهوية المصرية والعربية

نظمت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الاثنين، فعالية «اللغة العربية مصدر الإلهام والإبداع»، في قصر محمد علي بالمنيل، بالتعاون مع منظّمة اليونيسكو، في إطار المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، بحضور سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ونوريا سانز المدير الإقليمي لمكتب اليونيسكو بالقاهرة، وبحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والنواب محمود القط وغادة عجمي، والكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن.

ورحبت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالضيوف، معربة عن تقديرها للتعاون المثمر بين الوزارة ومنظمة اليونيسكو، مؤكدة أن العلاقة بين وزارة الهجرة ومنظمة اليونيسكو وطيدة ومثمرة للحفاظ على جذورنا المصرية العربية، كما وجهت الشكر للكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة الوطن، على تعاون الجريدة مع الوزارة، لترسيخ الهوية المصرية والعربية، ونشرها للرأي العام.

الحفاظ على الهوية المصرية

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن اختيار قصر الأمير محمد علي جاء للتأكيد على الفن والإبداع المصري الراسخ في جدران القصر، والذي يعبر عن هويتنا المصرية الراسخة، فالقصر يضم طرز فنية فريدة تدل على ثراء الهوية المصرية، قائلة: «إن كل شبر من قصر محمد علي يعبر عن هويتنا المصرية الضاربة في جذور التاريخ.

وأوضحت أن وزارة الهجرة تقوم بأنشطة مكثفة لتوعية أبنائنا المصريين بالخارج عن أهمية لغتنا وتراثنا المصري العربي، وللتعريف بحضارة مصر وللاحتفاء بالشخصية المصرية، مؤكدةً حرص الوزارة على أن يكون شعار أن اللغة هي أعظم اختراع بشري موجود، لأن اللغة ساهمت في نقل الفنون، وتعريف الإنسانية ببعضها البعض، ونقل الحضارات والتراث المختلف عبر المجتمعات للتعريف بها.

أهمية اللغة العربية

كما أكدت أن حوالي 400 مليون إنسان يتحدثون اللغة العربية، وأنها اللغة الرسمية المعتمدة لـ22 دولة، مشيرة إلى أن الدولة تعزز جهودها لترسيخ قيم الوطن المواطنة لدى المصريين بالخارج، مؤكدة نجاح المرحلة الأولى من مبادرة اتكلم عربي للمصريين بالخارج.

ووجهت السفيرة سها جندي الشكر للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لاهتمامه بتعليم النشء اللغة العربية بشكل صحيح، إلى جانب اهتمامه بتعريف الطلاب والنشء باللغة المصرية القديمة لأول مرة، كما وجهت الشكر للكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة الوطن، على تعاون الجريدة مع الوزارة لترسيخ الهوية المصرية والعربية ونشرها للرأي العام.