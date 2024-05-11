«الهجرة»: رد فرق الوديعة لـ2474 طلبا ضمن مبادرة سيارات المصريين بالخارج

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الحرص على التنسيق الدائم والمستمر للرد على استفسارات المصريين بالخارج حول موقف طلباتهم فيما يتعلق برد فرق الوديعة للمستحقين ضمن مبادرة سيارات المصريين بالخارج.

رد فرق الوديعة للمصريين بالخارج

وأوضحت أنه تم رد فرق الوديعة لنحو 2474 طلبا للمصريين بالخارج، مشيرة إلى أن هناك 105 طلبات قيد المراجعة في الجمارك، موضحة أن سيتم إعادة مراجعة فروق الوديعة لبعضهم، كما يوجد مستندات غير مستكملة في البعض الآخر.

وأضافت أن الطلبات غير مستوفية المستندات أو التي بها أخطاء فنية، تم إرسالهم إلى وزارة الاتصالات، وجارٍ التنسيق معها لاتخاذ الإجراءات اللازمة وحل المشاكل والموافقة عليها.

مراجعة 144 طلبا للمصريين بالخارج

وحول الموقف المالي لبعض الطلبات، أوضحت وزيرة الهجرة أن هناك 144 طلبا، بوزارة المالية، يتم العمل على مراجعتها وإرسالها إلى البنك الأهلي للتنفيذ، بجانب 295 طلبا بانتظار تحويل البنك الأهلي، ويتم مراجعتهم مع وزارة المالية للتنفيذ ورد فروق الوديعة.

وقالت وزيرة الهجرة: «نحرص على متابعة الموقف التنفيذي أولا بأول لكافة طلبات المصريين بالخارج، ولن نألو جهدا في حل أي مشكلة تواجههم والاستماع لمقترحاتهم وأفكارهم على مدار الساعة».