أستاذ علوم سياسية: مصر تقوم بدور متعدد الاتجاهات في دعم الشعب الفلسطيني

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: «صبر مصر طال طويلاً بالنسبة للتعامل مع إسرائيل والالتزامات السياسية والقانونية والدبلوماسية بصورة كبيرة.

وأضاف «فهمي»، خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع على شاشة «الحياة» من تقديم الإعلامية لبنى عسل، أنّ الدور المتعدد الاتجاهات الذي قامت به مصر منذ بداية الحرب على غزة، جمع بين الدبلوماسي والسياسي والأمني والاستراتيجي حتى اللحظة الأخيرة.

موقف مصر معلن تجاه القضية الفلسطينية

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن موقف مصر معلن منذ عدة أشهر تجاه القضية الفلسطينية، موضحا أن مصر لن تقبل بوجود إسرائيل في ممر صلاح الدين، ولن تقبل بأنصاف حلول وفرض سياسية الأمر الواقع بأي صورة.