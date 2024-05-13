خبراء زراعة: أهم مشروعات استصلاح الأراضى فى تاريخ مصر الحديث

أكد خبراء الزراعة أن «مستقبل مصر» أحد أهم المشروعات الزراعية التى تشهدها مصر فى العصر الحديث، نظراً إلى ضخامته والتقنيات الحديثة المستخدَمة فيه، مؤكدين أن المشروع يُمثل بيت خبرة كبيراً يمكنه المساهمة فى التوسّعات الزراعية المستقبلية فى توشكى وشرق العوينات وغرب المنيا وسيناء.

«عبدالدايم»: حقّق نقلة كبيرة فى حجم المساحة المستصلحة بداية من 30 ألف فدان قبل ست سنوات إلى 4٫5 مليون فدان فى 2027

وقال الدكتور حامد عبدالدايم، أستاذ الزراعة بمركز البحوث الزراعية، إن مشروع مستقبل مصر الزراعى من أهم المشروعات الزراعية فى تاريخ استصلاح الأراضى الزراعية والاقتصاد البيئى والمشروعات التكاملية، نظراً لتحقيقه نقلة كبيرة فى حجم المساحة المستصلحة، بداية من 30 ألف فدان فى عام 2018، إلى 600 ألف فدان فى 2023، و800 ألف فدان فى 2024، موضحاً أن المستهدف زراعة 1٫6 مليون فدان فى 2025، و4٫5 مليون فدان فى 2027.

وتابع أن القائمين على المشروع يهتمون أيضاً بالتصنيع الزراعى من أجل تحقيق الاستفادة القصوى والاستغلال الأمثل للموارد، حيث تم تنفيذ منطقتين صناعيتين، الأولى المنطقة الصناعية للدلتا الجديدة، على مساحة 1000 فدان، وتشمل مصانع العلف، والبصل والثوم والخضار والفاكهة المجمّدة والبطاطس نصف المقلية والسكر والنشا وغيرها من مشروعات التصنيع الزراعى، مبيناً أن كميات الخام المستخدَمة فى المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية تصل إلى 3 ملايين طن، بإنتاج يصل إلى نحو 1٫5 مليون طن منتجات سنوياً. وفى مجال الثروة الحيوانية، أوضح أن الجهاز يعمل على التوسّع فى مشروعات الثروة الحيوانية، حيث تصل قدرات المزارع الحالية إلى 18 ألف رأس تسمين، و11 ألف رأس حلاب، و4 ملايين ونصف المليون رأس أغنام، فضلاً عن إنشاء مزارع للإنتاج الحيوانى على مراحل، لتحقيق هدف الاكتفاء الذاتى من اللحوم وسد احتياجات السوق المحلية.

«مصيلحى»: خضع لدراسات فنية بداية من دراسة التصنيف للتربة حتى دراسة الإمكانات المائية

وأكد الدكتور نعيم مصيلحى، مستشار وزير الزراعة للتوسّع الأفقى، أن المشروع خضع لدراسات فنية مُضنية، بداية من دراسة التصنيف للتربة، حتى دراسة الإمكانات المائية، وهو يُعد بالفعل مستقبلاً لمصر ودلتا جديدة تقوم على العلم وتعتمد على تقنيات العصر الحديث، وهو مشروع عمرانى أيضاً يستهدف الزيادة السكانية الكبيرة التى تبحث عن أرض جديدة خارج الوادى والدلتا، لافتاً إلى أن أهم ما يميز المشروع أنه يتعاون فى أنشطة ومجالات الزراعة مع صغار وكبار المستثمرين والشركات، بالإضافة إلى شراكات القطاع الخاص فى مجالات التصنيع الزراعى والخامات الزراعية اللازمة للتصنيع ومستلزمات الإنتاج، وأيضاً التنمية العمرانية، كما يقوم الجهاز بتطوير الاستثمار، ليشمل شراكات دولية فى مجال البذور والتقاوى والتصنيع الغذائى، مثل الصين وروسيا، والمشروع يُعد بيت خبرة كبيراً للزراعة فى مصر، يمكن الاستفادة من تجربته فى التوسّعات الزراعية المستقبلية فى سيناء والصحراء الغربية.

وأوضح الدكتور على إسماعيل، نائب وزير الزراعة الأسبق، أن إنتاج فدان القمح مرتفع للغاية، حيث يتراوح بين 18 و22 أردباً للفدان، وهو مرتفع لعدة أسباب، أهمها أن الأرض جديدة وبكر، مشيراً إلى أن إنتاجية فدان الذرة تصل إلى 4 أطنان، والبنجر من 40 إلى 45 طناً للفدان، بينما تصل إنتاجية البطاطس إلى 22 طناً للفدان، ولفت إلى أن أهم ما يميز المشروع هو استخدام أحدث أساليب الرى المحورى، بالتنقيط والرش، وهو ما يحافظ على المخزون المائى ويحقّق توسّعاً فى المستقبل، مشيراً إلى أن الزراعة الحديثة تقوم حالياً على كيفية الاستفادة من المياه، وهو أمر يتحقّق فى مشروع مستقبل مصر، مشيراً إلى أن المشروع يعمل على توفير الكثير من فرص العمل للشباب، وتقدم للعمل بالمشروع آلاف الشباب وكل من زار المشروع يعلم أنه يشبه خلية نحل، ويرى فيه مستقبل مصر الزراعى.