بريد الوطن.. مشاركة الدولة فى استصلاح الأراضى مطلب شعبى

هناك العديد من الأراضى الصحراوية فى مصر صالحة للزراعة، وخاصة تلك التى تقترب من الحدود العمرانية للمحافظات، والتى يفضل زراعتها واستصلاحها من قِبل بعض سكان هذه المحافظات، لقربها من أماكن محل إقامتهم، وبالفعل استصلح العديد من الناس فى مصر جزءاً كبيراً من تلك الأراضى، بعد موافقة الدولة لهؤلاء الناس، لتضيف نسباً معقولة فى محاصيل الإنتاج الزراعى بكل أنواعه من خضراوات وفواكه وقمح إلى سوق الاستهلاك المحلى فى مصر، والذى بدوره عزز من الاعتماد الكلى على تلك المحاصيل التى تزرع فى الأراضى التى تروى من ماء النيل، ولكن بما أن تلك الأراضى الصحراوية تم زرع جزء بسيط منها حتى الآن، على حدود المحافظات، واستصلاحها وزرعها عن طريق الرى بحفر الآبار الجوفية وتغذيتها بالكهرباء عن طريق الألواح الشمسية، فإنها تنتج محاصيل ذات جودة عالية بسبب توافر المياه لها فى كل وقت.

ولكن ظل ذلك الاستصلاح مقتصراً على القادرين مادياً فقط، ممن يستطيعون تحمُّل نفقات الاستصلاح من حفر للآبار وإمدادها بالكهرباء عن طريق الألواح الشمسية ذات التكلفة العالية، إذاً لماذا لا تستغل الدولة طاقات هؤلاء الشباب فى عملية استصلاح هذه الأراضى، لزيادة نسب الرقع الزراعية فى مصر؟ بمساعدة هؤلاء الشباب فى البداية، ولو بإمدادهم بالجزء الحيوى لعملية الزراعة، وتستقطع تكاليفها من المواطن، مع بداية عملية الإنتاج لهذه الأراضى بعد عملية الاستصلاح، والتى بدورها ستُسهم أيضاً فى سد الفجوة الغذائية فى مصر.

ممدوح الشنهورى

عضو المنظمة المصرية والدولية لحقوق الإنسان

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