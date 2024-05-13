OpenAI تطلق نموذج ذكاء اصطناعي أحدث تشات «جي بي تي».. ماذا يقدم GPT-4o؟

أطلقت شركة OpenAI اليوم نموذجًا جديدا من روبوت الذكاء الاصطناعي الشهيرChatGPT، مُتضمنا بعض التحديثات والتطويرات في النصوص والصوت والمواد المرئية، وهو نموذج GPT-4o، وفقا لما نُقل عن الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة «أوبن أول».

نموذج GPT-4o

وقد يصل نموذج GPT-4o المُطور إلى المستخدمين بدءا من اليوم بشكل تدريجي، بمن فيهم أصحاب الاشتراكات المجانية، لكن سيتميز المشتركون بمقابل بسرعة أكبر تصل إلى 5 أضعاف سرعة نظرائهم المشتركين مجانا.

ماذا يقدم النموذج الجديد من مزايا؟

قال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، عبر منشور له في منصة «إكس» إن نموذج GPT-4o يُعد الآن أفضل نموذج ذكاء اصطناعي للشركة، ويقدم العديد من المهام بذكاء وسرعة، ومن أبرز ما يقدمه من مميزات:

- أنه متعدد الوسائط؛ أي يمكنه إنشاء المحتوى وفهم الأوامر في شكل صوت أو نص أو صور أو فيديو.

- يستفيد نموذج GPT-4o من نافذة سياق أكبر من GPT-4 و GPT-3.5، ونوافذ السياق في الذكاء الاصطناعي هي عوامل تؤثر في تفكير النماذج، ويحتوي على كل ما يتم إدخاله إلى النموذج من تساؤلات، ليفهمها ويجيب عنها.

- سيتمكن المطورون الذين يستخدمون GPT-4o من الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات «API»، الخاصة بالنموذج مقابل نصف سعر نموذج الأسبق GPT-4-turbo مع سرعة مٌضاعفة.