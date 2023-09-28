«متشلش هم الميزانية».. 4 تطبيقات ذكاء اصطناعي تتمكن من ضبط مصاريفك الشهرية

مع الوقت تزداد أهمية تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ ومع تعدد استخداماته هناك إستخدام جديد له وهو التحكم في مصاريفك الشخصية ووضع ميزانية وتتبع ما تقوم بإنفاقه حتى لا تنفد نقودك ولا تعلم أين أنفقتها، وفي السطور التالية 4 تطبيقات بالذكاء الاصطناعي تساعدك في التخلي عن ميزانيتك بسبب وضع حدود لنفقتك الشخصية وفق موقع «فاينانشل تايمز» البريطاني.

تطبيقات بالذكاء الاصطناعي تتمكن من ضبط مصاريفك الشهرية

البداية من تطبيق «Wally» والذي يتمكن من خلال الذكاء الاصطناعي تتبع الشؤون المالية للمستخدم عبر حساباته الحالية وحسابات التوفير وبطاقات الائتمان والاستثمار لتحديد الاتجاهات والتنبؤ بالنفقات المقبلة، بالإضافة إلى وضع خطط إنفاق مخصصة يتم إنشاؤها بواسطة برنامج الدردشة الآلية عند تحديد هدف وإطار زمني.

تطبيق «Cleo»

أما التطبيق الثاني فهو تابع لشركة «Cleo» والذي يقرر مقدار المبلغ الذي يمكنك توفيره على أساس شهري ووضعه جانبًا تلقائيًا، ويمكن أن يتم فرض غرامة عليك بمبلغ محدد إذا أنفقت أكثر من المبلغ المحدد على أشياء غير ضرورية أو المشتريات الفاخرة.

تطبيق «Plum»

يساعد تطبيق «Plum» المستخدمين على إدارة الديون والسحب على المكشوف من خلال تخصيص مبلغ معقول بمجرد سداده وهو يشبه الميزانية الشهرية.

«Wallet.AI»

أما تطبيق «Wallet.AI» فهو تطبيق يقدم لمستخدميه رؤى أوضح حول مصاريفهم مثل أي أيام الأسبوع التي من يبالغ فيها الشخص في الإنفاق، بجانب تقديم العديد من التطبيقات اشتراكات شهرية أو سنوية مدفوعة الأجر، ولكنها تقدم أيضًا خدمات مجانية.

كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعدك في إدارة شؤونك المالية الشخصية؟

يمكن للتطبيقات المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي إتمام وتبسيط العمليات المعقدة لجعل الإدارة المالية أسهل، ويمكنهم تصنيف المعاملات تلقائيًا وتتبع النفقات وإنشاء التقارير المالية.

-يمكن لأدوات إعداد الميزانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي ايضًا تحليل أنماط الإنفاق السابقة وتوفير رؤى في الوقت الفعلي، مما يجعل إعداد الميزانية أكثر دقة وكفاءة.