تفاصيل افتتاح أول حاضنة للأعمال التكنولوجية الرياضية.. ذكاء اصطناعي ودعم

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أول حاضنة للأعمال التكنولوجية الرياضية «MOYS»، الممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من خلال جهاز تنمية الابتكار، والتي تسهم في دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا الرياضية بمركز شباب مدينه نصر.

وزير الشباب: ثورة تكنولوجية رياضية في مصر

وأكد «صبحي»، أن وزارة الشباب والرياضة تسعى لنشر ثقافة التكنولوجيا الرياضية، مؤكداً على أنها مفهوم جديد نأمل أن يُحدث ثورة تكنولوجية رياضية في مصر، والتي تسهم في تحسين أداء الرياضيين والمدربين والجمهور من خلال استخدام التكنولوجية وخاصة الذكاء الاصطناعي، وأهمية دعم سوق العمل الرياضي من خلال الأفكار المبتكرة التي سيقدمها الشباب.

دعم المشاريع الرياضية الإبداعية والمبتكرة

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الحاضنة تهدف إلى دعم المشاريع الرياضية الإبداعية والمبتكرة التي تستخدم التكنولوجيا لتحسين أداء الرياضيين، حيث يتمكن المهتمين بالمشاركة في الحاضنة عن طريق تسجيل الاستمارة الإلكترونية المتاحة على الموقع الرسمي للحاضنة.

حضر الافتتاح اللواء إسماعيل الفار مساعد الوزير لقطاع الشباب والمشرف العام على قطاع الشباب، منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، ومحمد حسن معاون وزير الشباب والرياضة لتطوير القدرات الشبابية، والدكتورة هالة الأحمدي رئيس جهاز تنمية الابتكار والاختراع بأكاديمية البحث العملي والتكنولوجيا.

ومن المقرر أن يستمر التسجيل للمشاركة في الحاضنة إلي الخميس المقبل، 22 فبراير الجاري، والفرق التي سيتم اختيارها سيتم دعمها بمبلغ 200 ألف جنيه.