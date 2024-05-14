يوم أسود للاحتلال في غزة.. إصابة 19 جنديا وهجوم على بن غفير وشجار في تأبين القتلى.. عاجل

خلال الساعات الأخيرة الماضية، شهد الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الأحداث الصادمة، بما في ذلك إصابة 19 جنديًا إسرائيليًا وتعرض وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لهجوم عنيف، كما وقع شجار بالأيدي بين الحضور في حفل تأبين في أشدود.

إصابة جنود الاحتلال

أُصيب 14 جنديًا إسرائيليًا في المواجهات في قطاع غزة، و5 آخرين على الحدود الشمالية مع لبنان خلال الساعات الماضية، وفقًا لتقارير قناة «روسيا اليوم».

وفي بيان صدر أمس، أشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى إصابة 4 جنود نتيجة سقوط صاروخ مضاد للدروع أُطلق من لبنان باتجاه ثكنة يفتاح بالقرب من الحدود.

ووفقًا لموقع جيش الاحتلال الإسرائيلي المخصص لقتلاه، ارتفعت حصيلة القتلى منذ 7 أكتوبر إلى 620 قتيلاً، وكان آخرهم 4 من أفرادهم الذين لقوا حتفهم في 10 مايو الحالي.

هجوم حاد على بن غفير

وذكرت شبكة «سكاي نيوز» نقلًا عن صحيفة «يديعوت أحرنوت»، أن حفل تأبين للقتلى في مقبرة بأشدود بوجود وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، شهد وقوع شجار بالأيدي بين الحضور وطُلب من الوزير مغادرة المكان.

وأثناء إلقاء بن غفير كلمته، اندلعت صيحات الاستهجان من بعض عائلات الجنود القتلى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، مما دفعهم لطلب من الوزير مغادرة المكان، وتطورت الأمور إلى اشتباك بالأيدي مع مناصري بن غفير، وامتد الشجار خارج حدود المقبرة.

وفي السياق نفسه، قام أحد أنصار بن غفير بسكب ماء على ميكروفون صحيفة «يديعوت أحرونوت» خلال مقابلة مع أحد معارضيه.

أثناء مرور الوزير اليميني المتطرف على المنصة، صاح شخص ما «اخرج من هنا أيها المجرم»، بينما قال شخص آخر «مجرم.. ما الذي تفعله هنا؟»، وامتنع بعض أقارب الجنود القتلى عن الحضور في الحفل بسبب وجود السياسيين.