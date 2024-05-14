دبلوماسي سابق: إسرائيل وضعت بايدن في مأزق.. وترامب انتهازي بلا مبادئ

قال وزير الخارجية الأسبق، محمد كامل عمرو، إنّ تصرفات إسرائيل كانت تنبأ بالوصول لهذه المرحلة لعدم وجود عقلانية في الأمر، موضحًا أن نتنياهو وتحالفه اليميني المتطرف يقوموا بعمليات، انتقام بلا حدود في حق الفلسطينيين.

هناك مزيج من التخبط والتعصب

وأشار «كامل»، خلال لقاءه ببرنامج «في المساء مع قصواء»، مع الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة «سي بي سي»، إلى أنه في حوالي ما يقرب من 5 شهور وقع ما يقرب من 35 ألف شهيد، وهذا لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية، موضحًا أن هناك مزيجًا من التخبط والتعصب والمصلحة الشخصية في إسرائيل.

أشار إلى أن نتنياهو له مصلحة شخصية في استمرار الصراع، وعدم انتهاءه لا بعد مدى ممكن لأنه سيحاسب على ما حدث في حرب 7 أكتوبر

وأوضح أنّ المشهد السياسي الأمريكي تحكمه اعتبارات داخلية بحته، منوها إلى أن بايدن في مأزق في ظل وجود انشقاقات داخل الحزب الديمقراطي، بسبب مطالبهم في أخذ موقف أكثر تقدما ضد إسرائيل، إضافة إلى رغبته لإرضاء اليمينين بدعم إسرائيل لكسب ثقتهم في الانتخابات.

واختتم بالإشارة إلى أنّ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب «شخص انتهازي متطرف وليس لديه أي مبادئ».