مشيرة خطاب تناقش مقترح إتاحة محتوى الصحف صوتيا.. لتمكين ذوي الهمم من المعرفة

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من أفراد المجتمع مهم للغاية، مشيرة إلى ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة بما يمكنهم من المشاركة الفعالة في المجتمع والقضاء على أي عوائق تحول دون ذلك.

جاء ذلك عقب مشاركتها في الجلسة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، لمناقشة الاقتراح المقدم من النائب محمد فريد بشأن إتاحة محتوى الصحف القومية بصيغة صوتية تمكينا للاشخاص ذوي الاعاقة البصرية من المعرفة.

برنامج القومي لحقوق الإنسان لإنفاذ حقوق الإنسان

وأشادت خطاب بالاقتراح المقدم من النائب محمد فريد، خاصة في ظل ما تشهده الدولة من إتجاه للتحول الرقمي، منوهة إلى أن بعض الصحف توفر مقالات الرأي بصيغة صوتية لأصحاب الإعاقة البصرية، بما يساهم في رفع الوعي وزيادة المعرفة لديهم.

وأشارت إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان ينفذ برنامجآ متكاملا لإنفاذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الشركاء ومنهم «وزارة المالية والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والمجلس القومي لذوي الإعاقة والبنك المركزي ومنظمات المجتمع المدني».

تجربة اللجنة الاقتصادية بالمجلس في تعزيز حقوق ذوي الإعاقة

واستعرض محمد ممدوح رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، تجربة اللجنة الاقتصادية بالمجلس في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات وآليات تمكينهم من التعامل مع البنوك بسلاسة وسهولة ويسر، مشيرا إلى الجهود التي بذلت من المجلس في تشكيله الجديد لضمان التغلب على التحديات التي تواجه حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم.