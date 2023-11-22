حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تزور المجلس القومي لحقوق الإنسان

زارت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم، المجلس القومي لحقوق الإنسان، إذ التقى رئيس الحملة المستشار محمود فوزي، الدكتورة مشيرة خطاب، وعددا من أعضاء المجلس.

وخلال اللقاء، أعرب المستشار محمود فوزي، عن تقدير الحملة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، ووجه الشكر لهم على حسن الاستقبال.

أوضح رئيس الحملة أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، عمل على تعزيز حقوق الإنسان خلال السنوات التسع الماضية، إذ أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان سبتمبر 2021، التي تؤكد جدية الدولة المصرية وقناعتها بأهمية النهوض وتعزيز حقوق الإنسان بمصر أخذًا في الاعتبار ما يحظى به هذا المجال الحيوي من أهمية في تقييم رقي المجتمعات وتقدمها، فضلاً عن إطلاق الحوار الوطني الذي خصص لجنة لمناقشة قضايا حقوق الإنسان وكانت المناقشات بها من أكثر لجان الحوار الوطني التي شهدت نقاشات مثمرة، وقدمت مخرجات جادة، فضلاً عن التوسع في إصدار تراخيص الوسائل الإعلامية والصحف والمواقع الإلكترونية، كما احتفى الدستور المصري بحقوق الإنسان، وتضمنت نصوصه عشرات النصوص الضامنة لحقوق الإنسان.

كما صدر خلال السنوات التسع الماضية عدد كبير من التشريعات الضامنة لتعزيز حقوق الإنسان خاصة التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة والأشخاص من ذوي الهمم والحقوق المدنية والسياسية، والحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والحق في الحرية الشخصية ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

ورحبت السفيرة مشيرة خطاب، وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وأوضحت أن الدولة المصرية كانت من أوائل الدول التي صدقت على المجلس القومي لحقوق الطفل والمرأة، فضلاً عن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحة أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يشجع المواطنين على ممارسة حقوقهم الدستورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.