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دراما المتحدة

رئيس «القومي لحقوق الإنسان»: تأهيل قرية الأمل بالعريش دليل على اهتمام الدولة بحقوق المواطن

كتب:

منتصر سليمان
10:43 م | الجمعة 29 مارس 2024
فعالية مبادرة «حكاية خير»

فعالية مبادرة «حكاية خير»

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الشعب الفلسطيني يمر بمحنة ليست جديدة، وسيعود الحق الفلسطيني ولا يضيع حق وراه مطالب، مؤكدة أن فعالية مبادرة «حكاية خير» تعبر عن قوة وتضامن الشعب المصري مع الشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى أن تأهيل قرية الأمل بالعريش يؤكد أن الدولة المصرية تعمل على أكثر من مجال ورفاهية المواطن المصري وحقوقه على قمة اهتمامات الحكومة المصرية.

وأضافت أن التأييد الدولي لإقامة دولة فلسطينية يزداد، مؤكدة على أن سلطة الاحتلال تمارس انتهاكات صارخة في فلسطين خارقة للقانون الدولي.

وأكدت أنه هناك مظاهرات في بريطانيا وإنجلترا وإسبانيا بمساندة الحق الفلسطيني، موضحة أنه هناك تحول خطير في الموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية.

 

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