أستاذ أمراض باطنة: فحص 1.7 مليون مستفيد من المقبلين على الزواج ضمن مبادرة الدولة

كشفت الدكتورة منى حمدي، أستاذ أمراض الباطنة بجامعة القاهرة وعضو اللجنة العلمية للمقبلين على الزواج، تفاصيل مبادرة فحص المقبلين على الزواج التي بدأت في 26 فبراير 2023.

فحص 1.7 مليون مستفيد من المقبلين على الزواج

وأشارت أستاذ أمراض الباطنة بجامعة القاهرة خلال لقائها في برنامج «صباح البلد»، الذي تقدمه الإعلاميتين عبيدة أمير، ورشا مجدي، المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أنه حتى 28 أبريل الماضي تم فحص 1.7 مليون مستفيد من المقبلين على الزواج، لافتة إلى أن هناك 32 ألفًا و500 حالة أثبت الفحص إصابتهم بأنيميا البحر المتوسط، التي تم اكتشافها لأول مرة في قبرص.

أعراض أنيميا البحر المتوسط

وأوضحت أن أن أنيميا البحر المتوسط تصيب أكبر الحوامل بنسبة أكبر، موضحة أن الأعراض تختلف من شخص لآخر، ومن بين هذه الأعراض ظهور شحوب في الوجه، مؤكدة أن الأبحاث تشير إلى أن نسبة الإصابة بين المصريين قد تصل إلى 9 %.

حامل أنيميا البحر المتوسط يكون وراثيًا

وأوضحت أنه في حالة زواج شخصين حاملين لمرض أنيميا البحر المتوسط يكون الخطر أزيد 25 % على كل منهما، لافتة إلى أن الإصابة بأنيميا البحر المتوسط تكون وراثية.