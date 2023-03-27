وزير الصحة يناقش تطوير الخدمات المقدمة لمرضى «أنيميا البحر المتوسط»

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، مع ممثلي شركة «بريستول مايرز سكوب» الأمريكية، لمناقشة التعاون في تعزيز الخدمات المقدمة لمرضى الثلاسيميا (أنيميا البحر المتوسط).

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ الاجتماع تناول بحث فرص التعاون للاستفادة من الشراكة الاستراتيجية بين «بريستول مايرز سكوب» والاتحاد الدولي لمرض الثلاسيميا (TIF).

المنظومة الصحية فى مصر

وأضاف «عبدالغفار» أنّ الوزير استمع إلى شرح مفصل من ممثلي «بريستول مايرز سكوب»، بشأن خطة العمل المقترحة لدعم المنظومة الصحية في مصر، وخاصة الخدمات المقدمة لمرضى «الثلاسيميا» كما تم مناقشة طرق تنفيذ تلك المقترحات.

التوعية الصحية

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنّ الدكتور خالد عبدالغفار، أكد حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل لتطوير الخدمات المقدمة لمرضى «أنيميا البحر المتوسط» مشيرا إلى ضرورة تكثيف التوعية الصحية بمرض الثلاسيميا، كونه أحد الأمراض الوراثية الناتجة عن زواج الأقارب، والتي تصيب الدم، وتزيد معدلاتها بين الأطفال.

حضر الاجتماع، الدكتورة غادة يونس، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتور حاتم عامر، معاون وزير الصحة للعلاقات الخارجية.