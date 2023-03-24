«الصحة» تعقد المؤتمر العلمي الأول للتوعية بأمرض أنيميا البحر المتوسط

عقدت وزارة الصحة والسكان، المؤتمر العلمي الأول للتوعية بأمراض «أنيميا البحر المتوسط» و«الأنيميا المنجلية» لدى البالغين، بحضور أعضاء اللجنة العلمية لمبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج، وعدد من الأطباء القائمين على عيادات أمراض الدم بجميع المحافظات.

علاج الأنيميا المنجلية وأنيميا البحر المتوسط

أشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن المؤتمر شمل جلسات نقاشية بين اللجنة العلمية، وعدد من أطباء، وأساتذة أمراض الدم حول أحدث بروتوكولات التشخيص وأساليب علاج الأنيميا المنجلية وأنيميا البحر المتوسط.

وأضاف «عبد الغفار» إلى أن المؤتمر تضمن محاضرات علمية وورش عمل للأطباء القائمين على عيادات أمراض الدم، والتي يحال لها المقبلون على الزواج من الوحدات والمراكز الطبية لتلقي الخدمات الطبية اللازمة في حال اكتشاف إصابة أي من الطرفين بهذا المرض.

التوعية لمصابي أمراض الدم

ولفت «عبد الغفار» إلى أن المؤتمر تناول آليات وطرق تقديم التوعية والتثقيف الصحي لمصابي أمراض الدم وأسرهم، لتعريفهم بالممارسات الصحية السليمة اللازمة لحالتهم الصحية.