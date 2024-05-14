ارتفاع مؤشرات البورصة في بداية التعاملات بجلسة منتصف الأسبوع

شهدت بداية تعاملات اليوم الثلاثاء ارتفاع مؤشرات البورصة، حيث ارتفعت المؤشرات بشكل جماعي وفقا للبيانات الظاهرة على شاشات البورصة اليوم، حيث ارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 25475 نقطة.

مؤشرات البورصة للمؤشر إيجي إكس 30

ارتفاع مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات الأسبوع للمؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 30930 نقطة، وقفز مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 10969 نقطة.

ارتفاع مؤشرات البورصة للشركات الصغيرة والمتوسطة

ارتفاع مؤشرات البورصة لمؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 5489 نقطة، وصعد مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 7892 نقطة