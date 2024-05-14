النظر له يقتل بعد يومين.. 7 معلومات عن «قدم الفيل» أخطر جسم في العالم
كتب:
نرمين عزت
01:27 م | الثلاثاء 14 مايو 2024
لعنة قدم الفيل
مازال الجسم الراقد في الغرفة رقم 217 داخل المفاعل رقم 4 في محطة تشيرنوبل للطاقة النووية يطلق تهديدات خطيرة؛ لتؤكد الأبحاث الجديدة أنه أخطر جسم على وجه الأرض يمكن أن يقتل أي إنسان خلال يومين من النظر إليه لمدة 5 دقائق فقط، فماذا يحدث للجسم عند التعرض للإشعاع الكيميائي وما هي أبرز المعلومات عن جسم قدم الفيل؟.
ماذا يحدث للجسم بالقرب من «قدم الفيل»؟
«قدم الفيل» يُطلق على كتلة ضخمة من الكوريوم تشكلت خلال كارثة تشيرنوبل في أبريل عام 1986؛ وتحديدا تحت الغرفة رقم 217 في المفاعل، اكتشف العلماء أنه يتسبب في قتل أي إنسان خلال يومين إذا نظر إليه لمدة 5 دقائق فقط، وفق موقع«سكاي نيوز».
وبعد الحديث من جديد عن انبعاثات غرفة «قدم الفيل»، قالت الدكتورة إيمان سند، استشاري الجلدية في تصريحات لـ«الوطن»، إن المواد الكيمائية المنبعثة لا تؤثر على العين فقط، لكنها يُمكن أن تؤدي للكثير من الحروق والآثار السلبية الضارة.
ومن جانبه قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، لـ«الوطن»، إن الرئة إذا تعرّضت إلى الغازات الكيميائية بشكل تحدث أزمات شديدة للإنسان «الغازات المنبعثة تسبب تهيج للرئة وضيق شديد في الشعب الهوائية».
7 معلومات عن «قدم الفيل»
- تشكل جسم «قدم الفيل» بسبب كارثة تشيرنوبل في أبريل عام 1986.
- عبارة عن كتلة كبيرة من عنصر الكوريوم، والوقود النووي والخرسانة المنصهرة والمعادن.
- القدم الملعونة نشطة منذ عام 1986 حتى الآن.
- الانبعاثات الكيميائية الصادرة عنها تقتل الإنسان بعد 30 ثانية.
- كان هناك مخاوف من استمرار التفاعلات الكيميائية داخل الكتلة؛ قد تتوغل بشكل أعمق في الأرض، وربما تتصل بالمياه الجوفية، لكن ثبت أن هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة.
- الكتلة عرضها 2 متر.
- عند البقاء 300 ثانية فقط في الغرفة تترك لك يومين فقط للعيش.