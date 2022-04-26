وكالة الطاقة الذرية: الأضرار واضحة في محطة تشيرنوبل النووية

قال مدير وكالة الطاقة الذرية، رافائيل جروسي، «اتفقنا مع أوكرانيا على ترميم الأضرار في محطة تشيرنوبل»، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأضاف مدير وكالة الطاقة الذرية أن الأضرار واضحة في محطة تشيرنوبل ونعمل على تقييمها.

ويزور فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، محطة تشيرنوبل للطاقة النووية في أوكرانيا.

فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور محطة تشيرنوبل

ويرأس رافائيل جروسي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعثة من الخبراء لتسليم المعدات وإجراء التقييمات الإشعاعية واستعادة أنظمة مراقبة الضمانات

وأوضحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الزيارة تستهدف تكثيف جهود منع وقوع حادث نووي في المحطة مع استمرار الصراع في أوكرانيا.

وأشارت الوكالة إلى أن الأمن النووي في أوكرانيا تعرض لخطر شديد في عدة مناسبات منذ اندلاع الحرب قبل شهرين، منوهة بأنه حتى الآن تم تجنب أسوأ السيناريوهات.