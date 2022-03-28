أوكرانيا تدعو الأمم المتحدة لإرسال بعثة لتقييم المخاطر في تشيرنوبل

دعا مسؤول أوكراني، منظمة «الأمم المتحدة» لإرسال بعثة لتقييم المخاطر المحتملة من محطة تشيرنوبل، متهما القوات الروسية بارتكاب أفعال غير مسؤولة قرب المحطة النووية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

أطباء روس ينجحون بإزالة شظية من عضلة قلب جندي روسي

بدورها، أشارت وسائل إعلام أوكرانية إلى مقتل بطل الملاكمة ماكسيم كاجال خلال معارك الدفاع عن مدينة «ماريوبول» الساحلية الأوكرانية، فيما نجح أطباء مستشفى فيشنفسكي العسكري في موسكو بإزالة شظية طولها 3 سنتيمترات من عضلة قلب جندي روسي أصيب في أوكرانيا.

التنكيل بأسرى روس في أوكرانيا

بدوره، أثار فيديو التنكيل بأسرى روس في أوكرانيا سخط مستخدمي شبكة «ويبو» الصينية للتواصل الاجتماعي وأجمع الصينيون، على أن الفيديو تأكيد صارخ على استفحال النازيين وممارساتهم الإجرامية.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال في وقت سابق، إنه لم يدعو لتغيير النظام في روسيا