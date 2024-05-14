«القاهرة الإخبارية»: البحرين أنهت الاستعدادات التحضيرية للقمة العربية الـ33

قالت أمل الحناوي، موفدة «القاهرة الإخبارية» إلى البحرين، إن مملكة البحرين أنهت كل الاستعدادات التحضيرية لاستضافة القمة العربية الثالثة والثلاثين والاجتماعات التحضيرية لها، وهي القمة الأولى التي تستضيفها البحرين على أراضيها، لذلك تبذل المؤسسات البحرينية قصارى جهدها لإنجاح هذه القمة ولخروج الفعاليات بأفضل شكل بما يتناسب مع أهمية هذا الحدث.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن القمة تأتي في ظل ظروف صعبة تعاني منها المنطقة العربية والعالم أجمع مما يتطلب مواقف عربية موحدة للتعاطي مع الأحداث الإقليمية والدولية خاصة العدوان الإسرائيلي الغاشم والذي اقترب من دخول شهره الثامن على التوالي دون وجود أي حلول تلوح في الأفق، متابعة أن العدوان الإسرائيلي مستمر على غزة بسبب تعنت إسرائيل المستمر.

وتابعت أن القمة تصادف احتفال المملكة البحرينية باليوبيل الفضي لتولي الملك حمد بن عيسى مقاليد الحكم، موضحة أن شوارع المملكة البحرينية تتزين بصور القادة والزعماء المشاركين في هذه القمة.