النائب أحمد فؤاد: قمة البحرين تأتي في توقيت مناسب لمواجهة التحديات بالمنطقة

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أنّ القمة العربية في دورتها الـ33 بالبحرين والتي تنعقد يوم الخميس المقبل، تأتي في توقيت مناسب وبالغ الحساسية لتوحيد الجهود العربية فى مواجهة التحديات بالمنطقة وفي مقدمتها قضية العرب الأولى فلسطين وتداعيات الحرب في غزة، منوها بضرورة توحيد الجهود العربية لمواجهة الاعتداءات الوحشية التي تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

المخاطر الإقليمية والدولية

وأشار أباظة، في بيان اليوم، إلى أنّ توحيد الجهود العربية سيكون له تأثيراته الايجابية على مواجهة جميع التحديات والمخاطر الإقليمية والدولية على الأمة العربية، مطالباً ببذل المزيد من الجهود العربية من أجل نصرة القضية الفلسطينية والدفع لاتفاق سياسي يقضي بحل الدولتين لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي بشكل نهائي ووقف إطلاق النار في غزة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الجمعية العامة للأمم المتحدة

وأكد أباظة الأهمية الكبيرة لهذه القمة التى تأتي بالتزامن مع اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا بأحقية دولة فلسطين للعضوية الكاملة فى الأمم المتحدة ويوصى مجلس الأمن بإعادة النظر بهذه المسألة إيجابيًا وهو ما أعاد الأمل في التسوية السلمية للصراع الحالي ما يستلزم وحدة الجبهة العربية للضغط من أجل المضي قُدُمًا نحو اتخاذ هذه الخطوة المهمة والمفصلية لدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

الشعب الفلسطينى

وأوضح أنّ هذه الخطوة ينتظرها الشعب الفلسطينى منذ عام 1947 لانهاء الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني منذ قرار التقسيم مرورا بالنكبة، وصولا إلى يومنا هذا.

وأعرب أباظة عن ثقته التامة في أن القمة العربية ستبعث رسائل عاجلة إلى الأطراف الدولية المؤثرة والأجهزة الأممية المعنية وعلى رأسها مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه ضمان حماية المدنيين الفلسطينيين في غزة، ووقف المحاولات الإسرائيلية المتغطرسة وتماديها في خطط دفعهم للنزوح خارج بلادهم والذي يكشف عن عجز المنظومة الدولية في القدرة على بسط هيبته وفرض احترام قراراته، مشيدا بمواقف مصر التاريخية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية