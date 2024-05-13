آخر استعدادات «القمة العربية» بالعاصمة البحرينية المنامة

تنطلق اليوم الاثنين الأعمال التحضيرية استعدادًا لـ«القمة العربية» التي ستعقد الخميس المقبل بالمملكة البحرين على الصعيد السياسي، بعد أن اختتمت أعمالها على الصعيد الاقتصادي الذي انعقد بحضور المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين ثم على المستوى الوزاري أمسِ الأحد.

بدء تحضيرات القمة العربية

وتبدأ التحضيرات لـ«القمة العربية» اليوم الاثنين، باجتماع لهيئة متابعة وتنفيذ القرارات على مستوى المندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية، وذلك في إطار التمهيد لأعمال القمة العربية المقرر انعقادها الخميس المقبل في عاصمة المملكة البحرينية المنامة.

وتتشكل من رئيس مجلس الجامعة العربية في دورتها السابقة «السعودية» ومملكة البحرين التي ترأس الدورة الحالية لـ«القمة العربية» والجزائر التي رأست القمة السابقة.

كما تتكون اللجنة من مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري وهو موريتانيًا (الرئيس الحالي)، المغرب (الرئيس السابق)، واليمن (الرئاسة السابقة).

ويأتي الهدف من عقد اللجنة إلى متابعة مأتم اتخاذه من خطوات لتنفيذ ما تم الإقرار عليه في القمم السابقة.

وتشهد الأعمال التحضيرية لـ«القمة العربية» كذلك اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، الذي يمثل بداية الشق السياسي للاستعداد للقمة، وذلك بعد انتهاء الشق الاقتصادي المتمثل في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي انعقد على مدار اليومين الماضيين.

ومن المقرر أن تتسلم مندوب المملك ة البحرينية لدى الجامعة العربية فوزية بنت عبد الزينل رئاسة الجِلسة من نظيرها السعودي.